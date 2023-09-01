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        Pazar esnafı arkadaşını vurup, intihar etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 10:35 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:36
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        Pazar esnafı arkadaşını vurup, intihar etti
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        Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, pazar esnafı Kadir İş'i (43) başından vurup yaralayan meslektaşı Kemal Yüksel (42), daha sonra kendisini de başından vurdu. İş, ağır yaralandı, Yüksel yaşamını yitirdi.

        Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde Yabancılar Pazarı önünde meydana geldi. İddiaya göre, pazarda esnaf olan Kemal Yüksel, aralarında husumet bulunan meslektaşı Kadir İş'i tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçtı. Yüksel, Sevgi Gölü yakınlarında kendisini de başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Kadir İş, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İş'in durumunun ağır olduğu, Yüksel'in ise hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

        2023-09-01 10:34:55

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