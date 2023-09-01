Pazar esnafı arkadaşını vurup, intihar etti (2)

YARALI DA ÖLDÜ

Kemal Yüksel tarafından, kafasından ve omzundan tabancayla vurulan Kadir İş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadir İş´in ablasıyla, Kemal Yüksel´in ağabeyinin evliliklerinden dolayı iki esnafın akraba olduğu ortaya çıktı. Yabancılar Çarşısı´nda ayakkabı satan Kemal Yüksel ile aynı çarşıda çadır satan Kadir İş´in eniştesinin ortak oldukları, bir süre önce ise anlaşmazlık nedeniyle aralarının açıldığı öğrenildi, 15 gün önce de kavga ettikleri belirtildi.

İş ve Yüksel´in cansız bedenleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-09-01 11:28:11