Samsunspor'dan orta saha ve forvete takviye

İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) Süper Lig ekibi Samsunspor, Belçikalı santrfor Landry Dimata ve Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor bu akşam 2 transferi birden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Danimarka'nın Rosenborg takımında forma giyen 24 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse ile 4 yıllık, İspanya'nın Espanyol takımında forma giyen 25 yaşındaki Belçikalı santrfor Landry Dimata ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı. İstanbul'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın ofisinde gerçekleşen transferler kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu.

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-09-01 22:12:46