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        Samsunspor'dan orta saha ve forvete takviye

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 22:13 Güncelleme: 01.09.2023 - 22:14
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        Samsunspor'dan orta saha ve forvete takviye
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        İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) Süper Lig ekibi Samsunspor, Belçikalı santrfor Landry Dimata ve Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse ile sözleşme imzaladı.

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor bu akşam 2 transferi birden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Danimarka'nın Rosenborg takımında forma giyen 24 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse ile 4 yıllık, İspanya'nın Espanyol takımında forma giyen 25 yaşındaki Belçikalı santrfor Landry Dimata ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı. İstanbul'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın ofisinde gerçekleşen transferler kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu.

        DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

        2023-09-01 22:12:46

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