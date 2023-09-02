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        Düğünde maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 09:47 Güncelleme: 02.09.2023 - 09:48
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        Düğünde maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi
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        Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'da arkadaşı T.K.´nin, düğünde havaya ateş açarken başından vurduğu Ömer Yılmaz (36) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Bafra ilçesi Karpuzlu Mahallesi'ndeki düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açan T.K , arkadaşı Ömer Yılmaz'ı vurdu. Başından yaralanan Ömer Yılmaz, çağırılan 112 Acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, kurtarılamadı.

        Jandarma, olayın ardından kaçan T.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

        2023-09-02 09:46:16

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