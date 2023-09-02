Milli güreşçi Alperen Berber, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanıyor

Gökhan İÇKİLLİ /SAMSUN, (DHA) - Ürdün'de düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası´nda altın madalya kazanan Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Alperen Berber, 23-29 Ekim tarihlerinde Finlandiya´nın Tampere şehrinde düzenlenecek U23 Dünya Güreş Şampiyonası´ndan da altın madalya ile dönmek istediğini söyledi.

Ağustos ayında Ürdün´de yapılan U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 82 kiloda dünya şampiyonu olan milli güreşçi Alperen Berber, "Milli takım antrenörüm büyükler Avrupa 3´üncüsü Fatih Üçüncü öncülüğünde çok sıkı çalıştım. Yaklaşık 1 ay form tutma idmanı yaptık. Haftada 6 günümüz günde sabah ve akşam çift antrenmanla geçti. Sosyal yaşantıma ara verip şampiyonaya odaklandım. Çok zorlu ve bunaltıcı bir süreçti ama çok şükür başardık. Neticesini bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı´mızı okutarak aldık. Türkiye´yi ve Samsun´u temsil ettiğim için çok mutlu ve gururluyum. Dünya şampiyonluğunu şehrime getirmenin de ayrı gururunu yaşıyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi´ne çok teşekkür ederim" dedi.

Ekim ayında yapılacak U23 Dünya Güreş Şampiyonası´nda ter dökeceğini dile getiren milli sporcu Alperen Berber, "Burada da şampiyon olmayı hedefliyorum. Bunun için de 10 günlük tatildeyim. Bu süreci tedavi olarak sürdüreceğim. Ardından da yeniden antrenmanlara başlayacağız. 20 günlük yoğun bir idman dönemimiz olacak. Benim en büyük avantajım babamın antrenör olmasıdır. Güreşi bana aşılayan babamdır. Fatih hocam da babamın öğrencisidir. O da kendi tecrübelerini aktararak çok yardımcı oluyor. Daha sonra da sezona hazırlanıp büyükler kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonasında ülkemi ve şehrimi temsil edip altın madalya kazanmayı istiyorum. Sonra da nasip olursa olimpiyatlara gitmeyi planlıyorum" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-09-02 15:27:18