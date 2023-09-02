Samsunspor Başkanı Yıldırım: 6 transferden 3´ünü yaptık, 3 tane daha yapacağız

İbrahim CANBULAT / SAMSUN,(DHA)Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "6 transferden 3´ünü tamamladık. Şimdi 6 numara, 8 numara ve kanat takviyesi yapıp transferi kapatacağız" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım; Fransız ekibi Toulouse ile yapılan anlaşma detayını, Süper Lig hedeflerini ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. 11 yıllık aranın ardından Süper Lig özlemine 3 yıl gibi bir sürede son verdiklerini ifade eden Yıldırım, "Toulouse ile Süper Lig´de bir anlaşma imzaladık. Başkanları Damien Comolli çok yakın bir dostum. Süper Lig hedefimiz gerçekleştiğinde beraber güzel işler yapacağımızı planlamıştık. Şimdi bu hedef doğrultusunda 3 yıllık bir anlaşma imzaladık. Daha öncede Belçika´nın Genk takımı ile bir anlaşma yapmıştık ancak pandeminin araya girmesi süreci olumsuz yönde etkilemişti. Şimdi Fransa'da 2. Lig'de mücadele eden Dunkerque FC takımını aldık ve bu anlaşmaları gerçekleştirdik. Bu projede ağırlıklı olarak akademiye yönelik çalışmalar yapılacak. Oyuncu yetiştirme, geliştirme, idman metotları gibi programlar olacak. Her sene çok yetenekli 1 oyuncumuzu Fransa'ya göndermek ve orada eğitimlerini aldırmak hedefimiz" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK AVRUPA TAKIMINI GERİDE BIRAKTIK"10 Milyon Euro´nun üzerinde altyapıya yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Yıldırım, "Süper bir altyapı tesisi oluşturduk, Avrupa standartları ayarında mükemmel bir tesis gençlerimizin imkanına sunuldu. Birçok Avrupa kulübünü bu anlamda geride bıraktık. Samsunspor zor zamanlar yaşarken ben 'Atatürklü Armamıza' sahip çıktım ve Süper Lig´e yeniden yükselmesini sağladım. Keşke diğer köklü camialarda kötü durumlar yaşamasa ve kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasa. Bizde çok isteriz, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı farklı skorlarla yenmeyi ama bunlar zamanla olacak durumlar. Samsunspor öyle bir kulüp olacak ki 33 bin kişilik stadı zamanı gelince kombineler ile dolduracak. Başarı böyle geliyor. Avrupa'da bu kültür yaygın bizde bunu yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"BİRAZ ZAMAN VE SABRA İHTİYACIMIZ VAR"

Gelecek planlaması yaptıklarını kaydeden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım şunları söyledi:

"Yüksel Yıldırım olarak diğer kulüp başkanlarının yapmak isteyip de yapmadıklarını yapıyorum. Başarılı olurum veya olmam ama en azından uğraşıyorum. Samsunspor benim çocukluk takımım, bu takım için her şeyi yapıyorum. Herkesten daha çok başarılı olmak istiyorum. Ama bunlar hemen olacak şeyler değil. Biraz zamana ve sabra ihtiyacımız var. Samsunspor yenilince kahroluyorum sabaha kadar uyuyamıyorum, enerjim gidiyor. Günün sonunda insanlar anlamsız bir şekilde bana tepki gösteriyor. Ortak noktamız Samsunspor´un başarısı ve ben bunun için buradayım. Bu sezon transferde hocamızla uyum içerisinde hareket etmeye çalıştık. Hocamız 10 oyuncu istemişti bende '11 oyuncu olsun' dedim. Kulübe de alternatif imkanları olsun diye bunu yaptık. Benim ve hocamızın bu ligde ilk sezonu. Doğal olarak hata yapma durumumuz olabilir."

"3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Transferlere de değinen Başkan Yıldırım; Ercan Kara, Carlo Holse ve Landry Dimata transferlerinin ardından 3 transfer daha yapacaklarını belirterek, "6 transferden 3´ünü tamamladık. Şimdide 6 numara, 8 numara ve kanat oyuncusu takviyesi yapıp transferi kapatacağız. Transfer sezonu bu sezon zor geçiyor, herkes bu durumdan şikayetçi. Harcama limitlerimiz belli. TFF bunun üstüne çıktığınızda oyuncunun lisansını çıkarmıyor ve çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Ben Samsunspor´un bu sezon ilk 10 içerisine girmesi için elimden geleni yapıyorum. Lütfen camiamız bana destek olsun, her şeyin üstesinden beraber geleceğiz" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-09-02 17:41:48