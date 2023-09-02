TransAnatolia´da start verildi

Gökhan İÇKİLLİ Ersin DEMİR / SAMSUN, (DHA)Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteği ile düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid, Samsun'dan start aldı.

TransAnatolia Rally Raid, 2-9 Eylül tarihleri arasında Samsun'dan başlayıp, İzmir'de sona erecek. Organizasyonun rotası bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak hazırlandı. 17 il sınırından geçen 2 bin 350 kilometrelik rota 7 gün sonra İzmir'de tamamlanacak. Batıpark alanından verilen start öncesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda yarış detayları ve rota bilgileri aktarıldı.

Startın açılış konuşmasını yapan TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Samsun'da İzmir'e gidiyoruz. Bu Cumhuriyet'in ve Kurtuluş Savaşımızın ayak izlerinden giden bir rota. Bu konuda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Samsun'un kapılarını bizlere açtı. Ev sahipliği yapıyorlar. Şu anda burada 13 farklı ülkeden 126 yarışmacı ve pek çok misafir gazeteci olmak üzere burada bulunuyoruz. Çok güzel bir yarış olacağını düşünüyorum" dedi.

TRANSANATOLİA SPORTİF DİREKTÖRÜ ÇELEN: BU ÖNEMLİ YILA YAKIŞIR BİR ROTA HAZIRLAMAYA ÇALIŞTIK

TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen, "Transanatolia videolarda da izlediğiniz gibi gerçek bir yarış ama gerçek bir yarış olmasının yanında aslında büyük bir turizm aktivitesi. Bu sene 13 ülkeden çok sayıda yabancı sporcu, misafir ve basın mensubunu ağırlıyoruz. TransAnatolia olarak bizim bir sloganımız var. Tarih de sür, doğayla sür, kültürle sür diyoruz. Rotalarında Türkiye'nin bilinmeyen güzelliklerini zengin tarihini ve tanınmayan kültürünü yabancı misafirlerimize olanca zenginliğiyle sunuyoruz. Dolayısıyla TransAnatolia hem bir spor organizasyonu, bir yarışma olmasının yanında aynı zamanda Türkiye'nin turizm ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlayan bir organizasyon. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. Biz de bu önemli yıla yakışır bir rota hazırlamaya çalıştık. Dolayısıyla start yeri olarak Samsun ilimizi seçtik. Ben de huzurunuzda verdiği desteklerden dolayı bu yarışı burada start vermemize olanak sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.Yarış güzergahı hakkında da bilgiler veren Orhan Çelen, "TransAnatolia 3 Eylül sabahı erken saatlerde bildiğiniz gibi İstiklal Mücadelemizin hikayesi Samsun'dan başladı. Atatürk'ün Samsun'dan ayrılırken, Havza'ya giderken izlediği kurtuluş yolunu takip ederek başlayacak. TransAnatolia'nın ilk etabının bitişinde Amasya ilinde olacağız. Amasya ilinin de İstiklal mücadelemizde önemli bir yeri var. Bildiğiniz gibi Amasya tarihinin yayınlandığı nokta. Arkasından 300 kilometrelik bir özel etapla Sivas'ta çok güzel bir yaylada, Topçam'da bitireceğiz. 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü. Biz de 4 Eylül'de Sivas sınırları içinde olacağız. Arkasından Kapadokya ve Tuz Gölü etraflarını geçtikten sonra yarışın tarihsel önemi olan diğer bir nokta Haymana'ya ulaşmış olacağız. Haymana tarihimizde toprak kaybımızın durdurulduğu ve tekrar toprak kazanmaya başladığımız Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı bölge. Yarışın 5. günü, etaplarımız Sakarya Meydan Muharebesi alanlarında geçecek. Yarışmacılar savaş alanlarını görebilecekler. Arkasından diğer bir tarihsel de yer alan bölgeyi kat ederek Afyon'a ulaşacağız. Afyon'da günün sonunda seyircilerimiz için özel bir seyirci etabı yaptıktan sonra ertesi gün bence TransAnatolia'nın en anlamlı rotası dikkat edeceğiz. Yarışın 6. günü startımız etap startımız Çiğiltepe'den başlayacak. Çiğiltepe Büyük Taarruz'un en önemli noktalarından biri. Büyük Taarruz sırasında taarruzun kazanılmasında zafere büyük payı olan 5. süvari kol ordusunun gerçek izini takip ederek Dumlupınar üzerinden Simav'da sona erdireceğiz. Yarışın son günü yine İstiklal Savaşımızın destekçilerinden, Demirci akıncılarının takip ettiği yolları kullanarak Demirci üzerinden İzmir'e ulaşacağız. İzmir'de son kısa bir etabımız var. Arkasından Kültürpark'ta gösteri turu yapacağız. 9 Eylül tarihinde. Yani İzmir'in kurtuluş günü İzmir'de yarışımızı bitirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

MURAT KAYA: BU ORGANİZASYONUN SPORUMUZA KATKISI OLDUKÇA FAZLA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Direktör Murat Kaya, "Bu organizasyon, uzun soluklu ve ciddi bir mücadeleyle yapılacak olan bir organizasyon. Bu organizasyonu sporumuza katkısı oldukça fazla. Çünkü burada yarışma dışında grubu dediğimiz misafir olarak gelen sürücü arkadaşlarımız da var. Bunlar bu sene bunu burada deneyimleyip seneye bu organizasyonlara katılarak daha fazla katılımlı organizasyonlar olacağını planlıyoruz. Bu vesileyle hem Belediye Başkanımıza hem de kulüp yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİR: BU BİZİM İÇİN BİR GURUR MESELESİDİR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu organizasyonu yapanlara, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Önemli bir organizasyon. Bakanlığın, federasyonun, Türkiye Turizm Ajansı'nın devrede olduğu kulübün büyük bir emek verdiği uluslararası bir organizasyon. Startı Samsun'da veriliyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını tamamlıyoruz ve ikinci 100'üncü yılana başladığımız arifesinde bir organizasyona Samsun noktasında ev sahipliği yapıyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur meselesi" diye konuştu.

Toplantının ardından Batıpark alanından TransAnatolia Rally Raid'in startı verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Basın toplantısından detay

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar'ın konuşması

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuşması

Araçların start almasından detaylar

Start alanından detaylar

Sporcu röportajları

Mahmut Hayırlıoğlu ve Akasya Asıltürkmen ile röportaj

DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ-Ersin DEMİR

2023-09-02 19:12:25