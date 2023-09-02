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        Samsunspor, Ercan Kara'yı kadrosuna kattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 19:16 Güncelleme: 02.09.2023 - 19:17
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        Samsunspor, Ercan Kara'yı kadrosuna kattı
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        İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) Süper Lig ekibi Samsunspor, forvet hattına 27 yaşındaki Ercan Kara'yı transfer ettiğini duyurdu.

        Transfer çalışmalarına devam eden Samsunspor, forvet hattında bir takviye daha yaptı. Dün Landry Dimata ve Carlo Holse transferlerini açıklayan kırmızı-beyazlılar bugün de 27 yaşındaki forvet oyuncusu Ercan Kara'yı renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Kulübümüz en son Orlando City SC takımında oynayan 27 yaşındaki Ercan Kara ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle." 

        DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

        2023-09-02 19:15:12

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