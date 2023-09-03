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        Samsun'da sağanak, sele yol açtı; caddeler göle döndü (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 12:12 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:13
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        Samsun'da sağanak, sele yol açtı; caddeler göle döndü (3)
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        BAŞKAN DEMİR: BU BÜYÜK BİR AFET 

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, sel sonrası caddelerdeki suyu tahliye etmeye çalışırken, yamaçlardan gelen çöp ve toprağın tıkadığı mazgal ve kanalları da açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dünden bu yana yapılan uyarılar vardı. Metrekareye yoğun bir yağış düştü. Ekiplerimizle ilk andan itibaren sahada, gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu büyük bir afet. Afetin an az hasarla atlatılabilmesi adına tüm gücümüzle sahada olmayı sürdürüyoruz. Çok şükür can kaybımız yok. Hayatı hızlı bir şekilde normale döndürüyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL-Gökhan İÇKİLLİ

        2023-09-03 12:11:49

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