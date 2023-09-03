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        TransAnatolia Rally Raid Yarışı´nın ilk etabı iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 13:23 Güncelleme: 03.09.2023 - 13:24
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        TransAnatolia Rally Raid Yarışı´nın ilk etabı iptal edildi
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        Gökhan İÇKİLLİ /SAMSUN, (DHA) TÜRKİYE´nin ilk ve tek, dünyanın en büyük ve zorlu Rally Raid yarışlarından TransAnatolia´nın ilk etap olan Samsun etabı, sağanak nedeniyle iptal edildi. Yarışın ikinci etabı ise Amasya'dan başlayacak.

        Rotası Cumhuriyetin 100´üncü yılına özel olarak hazırlanan ve 17 il sınırından geçecek, 2 bin 350 kilometrelik rotanın başlangıcı olan TransAnatolia yarışının Samsun etabı, kentte etkilen olan sağanak nedeniyle iptal edildi. TransAnatolia´nın Samsun etabının iptal edilmesinin ardından yarışçılar da ikinci etap olan Amasya´daki Strabon´a gittikleri öğrenildi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

        2023-09-03 13:22:23

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