TransAnatolia Rally Raid Yarışı´nın ilk etabı iptal edildi

Gökhan İÇKİLLİ /SAMSUN, (DHA) TÜRKİYE´nin ilk ve tek, dünyanın en büyük ve zorlu Rally Raid yarışlarından TransAnatolia´nın ilk etap olan Samsun etabı, sağanak nedeniyle iptal edildi. Yarışın ikinci etabı ise Amasya'dan başlayacak.

Rotası Cumhuriyetin 100´üncü yılına özel olarak hazırlanan ve 17 il sınırından geçecek, 2 bin 350 kilometrelik rotanın başlangıcı olan TransAnatolia yarışının Samsun etabı, kentte etkilen olan sağanak nedeniyle iptal edildi. TransAnatolia´nın Samsun etabının iptal edilmesinin ardından yarışçılar da ikinci etap olan Amasya´daki Strabon´a gittikleri öğrenildi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-09-03 13:22:23