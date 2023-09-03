Samsun'da sağanak, sele yol açtı; caddeler göle döndü (4)

VALİ İLE BELEDİYE BAŞKANI, SEL BÖLGESİNDE

Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, selin vurdugu bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Tavlı, tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Çok şükür, can kaybımız yok. Hepimize geçmiş olsun. Yağışların yarın sabaha kadar süreceği tahmin ediliyor. DSİ, Karayolları, AFAD, belediyeler ve tüm ekiplerimiz, sahada canla başla çalışıyor" dedi.

Belediye Başkanı Demir ise son 3 ay içerisinde 4'üncü kez Samsun'u sel vurduğunu hatırlatarak, "Meteoroloji'nin turuncu uyarısıyla beraber bu sabah saat 04.00'ten itibaren yoğun bir yağış aldık. Sayın Valimizin de söylediği gibi tüm ekiplerimiz, sahada mücadele ediyor. Koordineli bir şekilde çalışarak, normal hayata döndü. Biliyorsunuz iklim değişti, kısa sürede yoğun yağmurlar alıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL-Gökhan İÇKİLLİ

2023-09-03 15:05:36