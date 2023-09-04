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        Samsun'daki selde otobüste mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 09:54 Güncelleme: 04.09.2023 - 09:55
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        Samsun'daki selde otobüste mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı
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        İbrahim CANBULAT/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da dün meydana gelen selin ardından yaralar sarılmaya başlandı. Samsun'dan Amasya'ya giden yolcu otobüsü sel suyunda ilerleyemeyince, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye sevk edilen ekipler, otobüsteki 17 kişiyi kurtarıp, güvenli bölgeye götürdü.

        Kentte dün, metrekareye 147 kilogram yağışın düştü. Birçok yer su altında kaldı. Yollar yarıldı, araçlar içine düştü, cadde ve bulvarlar göle döndü. Yağmurun dinmesiyle, felaketin boyutu daha da görünür oldu. AFAD, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve tüm kamu kurumları, seferber oldu. Su baskını yaşanan cadde ve evlerdeki su tahliye edildi, temizlik çalışmaları yapıldı. Ekipler, yoğun yağışla yamaçlardan gelen çöp ve toprağın tıkandığı mazgal ve kanallara müdahale edip, selin etkisinin artmasını önledi.

        İTFAİYE EKİPLERİ 500 SU BASKININA MÜDAHALE ETTİ

        Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, su tahliye çalışmalarına 6 araç, 30 su çekme pompası ve 30 personelle destek verdi. Ev ve iş yerlerinde meydana gelen 500 su baskını ihbarını değerlendiren ekipler, su tahliye ve kurtarma çalışması yaptı.

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, otogar çıkışında mahsur kalan yolcu otobüsündeki 17 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Sürücüsünün otogardan Amasya'ya doğru hareket ettiği otobüs, yol su altında kalınca ilerleyemedi. Yolcular, itfaiye ekiplerini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, 17 kişiyi kurtardı.

        'SAHADAYIZ'

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrin birçok noktasında hayat normale döndü. Ekiplerimizle 7/24 mesaimizi sürdürerek, ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz" dedi.

        Vali Orhan Tavlı ise, yağışın ve selin olumsuz etkilendiği bölgelerde; tüm kamu kurum ve kuruluşlarından 1717 personel, 305 iş makinesi, 138 kamyon ve 206 araçla sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yoğun yağışın neden olduğu sel ve su baskınında herhangi bir can kaybımız yok. Vatandaşlarımızın yağışın devam etme durumuna karşı herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi adına dikkatli olmalarını ve teyakkuz halinde olmalarını diliyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

        2023-09-04 09:53:05

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