Okulda maruz kaldığı zorbalığa karşı başladığı sporda dünya üçüncüsü oldu

Ebru Yavuz, ortaokul 5´inci sınıftayken, aynı okulda 8´inci sınıfta okuyan kız çocuklarının zorbalığına uğradı. Yavuz, bu olayın ardından kick boks öğrenmek istedi. Ancak babası buna karşı çıktı. Annesinin, babası ikna edince bu spora başlayan Ebru Yavuz, 17-21 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen 8´inci Turkish Open WAKO Dünya Kupası´nda, klasmanında dünya 3´üncüsü oldu. Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi 12´nci sınıf öğrencisi olan Ebru Yavuz, ayrıca ailesinin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla da bir restoranda garsonluk yapıyor. Hedefinin uluslararası bir turnuvada ringe çıkmak olduğunu söyleyen Yavuz, "Türk bayrağını milli formayla ringde ve kürsüde dalgalandırmayı çok istiyorum" dedi.

Ebru Yavuz "5´inci sınıftayken, 8´inci sınıf öğrencileri tarafından zorbalığa uğradım. O dönemlerde erkek kardeşim biraz haylazdı. Ailem de onu kick boksa göndermişti. Annem bu olaydan sonra özgüvenimi kazanmam için beni de bu spora başlatacaktı ama babam, 'Kız dövüş sporu nasıl yapar' diyerek beni bir yıl göndermedi. Sonra annem, babamı biraz zorladı ve beni spora gönderdiler. İlk yıl beğenilmeye başladım. Türkiye derecesi getirdim. Onun ardından dünya kupasına girdim ve orada da derece elde ettim. Bu şekilde devam etti. Geçen yıl muay thai maçlarına da katıldım. Burada da birinci oldum. Biz 3 kız, 2 erkek olmak üzere 5 kardeşiz. 3 kardeş kick boks ve muay thai ile uğraşıyoruz" diye konuştu.

Ocak ayında Şanlıurfa´da katıldığı bir müsabakada derece elde edemediği için hırs yaptığını ve çok çalışarak mayıs ayındaki organizasyonda dünya 3´üncüsü olduğunu söyleyen Ebru Yavuz, "Her sabah fitness yaptım, ek olarak kendim çalıştım, koşular yaptım. Daha sonra dünya kupasına girdim ve orada da 3´üncülük elde ettim. Babam, başta dövüş sporu yapmamı istemese bile maç zamanlarında bana çok destek oldu. Derece yaptığımda, annemle beraber hep yanımda oldular. Bu branşta en büyük destekçilerim onlardır" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU GETİRMEK İSTİYORUM'