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        TransAnatolia´da Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas etapları geçildi

        Türkiye'deilk ve tek, dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia 2 Eylül´de start aldı. 13 ülkeden 122 yarışmacının katıldığı yarışın seramonik startı sonrası Samsun´da gerçekleşen sel felaketi nedeniyle cumartesi günkü ilk etap iptal edilirken, yarışta şu ana kadar Amasya Strabon, Tokat ve Sivas Kösedağ etaplarında toplam 645 kilometresi geride kaldı. 17 il sınırından geçilecek yarışta toplam 2 bin 350 kilometre koşulacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:48 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:49
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        TransAnatolia´da Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas etapları geçildi
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        TransAnatolia Rally Raid, 2 Eylül Cumartesi günü Samsun´da düzenlenen seramonik startla başladı. Yarışa, aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katılırken, bu yıl İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden katılım sağlandı. Cumhuriyetin 100'üncü yılından ilham alınan rota Kurtuluş Savaşı´nın izlerini taşıyor.

        3 Eylül Pazar günü, yarışın ilk etabı Samsun´da gerçekleşen sel felaketi nedeniyle iptal edildi. Aynı gün ikinci etap ile başlayan yarışta, Amasya sınırları içinde yer alan Strabon etabında yarışmacılar 122 kilometrelik parkuru tamamladı. Tokat´da kamp alanında geceyi geçiren sporcular, 4 Eylül Pazartesi sabahı Tokat ve Kösedağ etaplarında toplam 216 kilometreyi geride bıraktı. Sivas Kongresi´nin gerçekleştiği şehirde geceyi tamamlayan yarışmacılar, 5 Eylül Salı sabahı Sivas´tan Çayıralan ve Felahiye etaplarında toplam 218 kilometrelik bir parkur ile günü Nevşehir Göreme´deki kamp alanında tamamlayacak.

        Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde; Sherco takımından Portekizli sporcu Rui Goncalves 5 saat 38 dakika ile birinci sırada yer alırken, Yamaha takımından İspanyol sporcu Pol Tarres 5 saat 39 dakika ile ikinci, Yamaha takımından İtalyan Alessandro Botturi ise 5 saat 44 dakika ile üçüncü durumda yer aldı.

        Otomobil kategorisinde; SSV sınıfında İranlı Hamed Salimi Mavi & Kiarash Zare Rafie ikilisi 8 saat 9 dakika ile birinci, Türkiye´den Eren Alver-Kerem Deveci ikilisi 12 saat 38 dakika ile ikinci, İran´lı Ghasem Mohammmadzadeh-Mahmoodreza Ebedian, 25 saat 40 dakika ile üçüncülüğü aldı. Otomobil sınıfında ise Suzuki Grand Vitara ile yarışan Murat Kamil Altun-Tuvana Sayar çifti 6 saat 49 ile birinci, Toyota FJ Cruiser ile yarışan Ahmet Bağce-Uğur Tepe çifti 7 saat 1 dakika ile ikinci, Suzuki Vitara ile yarışan Mitat Diker-Erdal Oral ikilisi 7 saat 2 dakika ile üçüncülüğü koruyor. Kamyon sınıfında ise; Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi 9 saat 21 dakika ile liderliği korurken, Tatra 815 T ile yarışan İngiliz Holly Wicklow-Dan Scaar-Joe Peake ekibi 12 saat 6 dakika ile ikinci oldu.

        TransAnatolia´ya ilk kez katılanlar arasında günün en iyi derecesini yapan yarışmacıya verilen Castrol POWER1 en iyi Rookie özel ödülünü; yarışın ilk ve ikinci günü Fransız Clement Artaud kazandı.

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