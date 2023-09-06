Arkadaşının asker eğlencesindeki bıçaklı kavgayı ayıran mahalle bekçisi ağır yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Çarşamba ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşının davetlisi olarak asker eğlencesine giden Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Abdulsamet Altuntaş, burada iki grubun arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak istedi. Bu esnada boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Altuntaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı bekçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Altuntaş'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.