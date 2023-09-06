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        Asker eğlencesinde mahalle bekçisini bıçaklayan 3 kişi gözaltına alındı

        SAMSUN´unÇarşambailçesinde arkadaşının asker eğlencesine giden mahalle bekçisi Abdulsamet Altuntaş´ı (27) bıçakla ağır yaralayan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:39
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        Asker eğlencesinde mahalle bekçisini bıçaklayan 3 kişi gözaltına alındı
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        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Ovacık Mahallesi´nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen K.K. (17), arkadaşı A.Ç.T.´nin (20) asker eğlencesine gelip, hayırlı olsun dedikten sonra otomobiline doğru giden Abdulsamet Altuntaş´ın omzuna elini attı. Altuntaş, kendisiyle telefonla fotoğraf çekinmek isteyen K.K. ile yanındaki M.G. (18) ve E.A.'yı (19) uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, bekçi Altuntaş'ı yüzü, boynu ve 3´ü de karnına olmak üzere 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Arkadaşları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi´ne götürülen Altuntaş, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Altuntaş´ın durumunun ise iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

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