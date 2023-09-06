Asker eğlencesinde mahalle bekçisini bıçaklayan 3 kişi gözaltına alındı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Ovacık Mahallesi´nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen K.K. (17), arkadaşı A.Ç.T.´nin (20) asker eğlencesine gelip, hayırlı olsun dedikten sonra otomobiline doğru giden Abdulsamet Altuntaş´ın omzuna elini attı. Altuntaş, kendisiyle telefonla fotoğraf çekinmek isteyen K.K. ile yanındaki M.G. (18) ve E.A.'yı (19) uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, bekçi Altuntaş'ı yüzü, boynu ve 3´ü de karnına olmak üzere 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Arkadaşları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi´ne götürülen Altuntaş, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Altuntaş´ın durumunun ise iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.