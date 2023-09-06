Samsunspor, Flavien Tait ile 3 yıllık sözleşme imzaladı SüperLigekibi Samsunspor, Fransız orta saha oyuncusu Flavien Tait ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor, Fransız ekibi Rennes'de forma giyen Flavien Tait ile anlaşmaya vardı. Tait, İstanbul'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın ofisinde yapılan imza töreninde 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulübün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Kuübümüz en son Stade Rennais FC takımında oynayan orta saha oyuncusu Flavien Tait ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-09-06 20:25:28