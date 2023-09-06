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        Samsunspor, Flavien Tait ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

        SüperLigekibi Samsunspor, Fransız orta saha oyuncusu Flavien Tait ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 20:26 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:27
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        Samsunspor, Flavien Tait ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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        Samsunspor, Fransız ekibi Rennes'de forma giyen Flavien Tait ile anlaşmaya vardı. Tait, İstanbul'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın ofisinde yapılan imza töreninde  3 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulübün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Kuübümüz en son Stade Rennais FC takımında oynayan orta saha oyuncusu Flavien Tait ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

        DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

        2023-09-06 20:25:28

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