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        Kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi

        SAMSUN'unBafrailçesinde kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla vurulan Mehmet Şahin (54), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:35 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:36
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        Kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi
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        Bafra ilçesi Koruluk Mahallesi´nde dün akşam Mehmet Şahin, kızı B.Ş.´nin (26) kına gecesinde havaya rastgele açılan ateşte başından vuruldu. Yere yığılan Şahin, yakınları tarafından otomobille Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilen Mehmet Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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