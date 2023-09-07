Kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi
SAMSUN'unBafrailçesinde kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla vurulan Mehmet Şahin (54), hayatını kaybetti.
Giriş: 07.09.2023 - 11:35 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:36
Bafra ilçesi Koruluk Mahallesi´nde dün akşam Mehmet Şahin, kızı B.Ş.´nin (26) kına gecesinde havaya rastgele açılan ateşte başından vuruldu. Yere yığılan Şahin, yakınları tarafından otomobille Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilen Mehmet Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.