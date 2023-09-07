Bakan Ersoy, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi (2)

BAKANERSOY,TURİZM TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun´da Turizm Paydaşları ile Turizm Değerlendirme toplantısına katıldı. Sheraton Otel´de düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy´un yanı sıra Samsun Valisi Osman Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muş, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muş ve Samsun Valisi Osman Tavlı´nın ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2028 yılındaki turizm hedeflerinin 100 milyar dolar olduğunu söyledi.

'2028 YILINDA TURİZM HEDEFİMİZ 100 MİLYAR DOLAR'

Türkiye´nin turizmde önemli hedeflerinin olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından turizm stratejik sektör ilan edildi. Ve her geçen yıl rekorlar kırarak bu yolculuğuna devam ediyor. İnşallah bu sene de 56 milyar dolar bir gelir elde etmek istiyoruz Türkiye Cumhuriyeti olarak. İnşallah yıl sonunda bu hedefi de yakalayacağız gibi gözüküyor. Her yıl arttırarak devam etmek istiyoruz. Hedefimizi biliyorsunuz 2028 yılında 100 milyar dolarlık bir gelir hedefimiz var. Ulaşmak için mevcut turizm klasik turizm destinasyonları ilerlememiz mümkün değil. Yeni destinasyonlarımızı mümkünse 81 ilimizin turizmden, turizm pastasından pay almasını sağlamamız gerekiyor" dedi.

Samsun´da turizm potansiyelinin olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Geçen gün yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel felaketinden dolayı hepinize geçmiş olsun dilemek istiyorum. Samsun hem sanayi şehri olması hem spor, hem kültür, sanatla ilgili özelliklerinin yanı sıra inşallah şimdi de turizmiyle ön plana çıkan bir şehir olma yolunda gerekli adımları hızla atıyor. Bu turizm şehri olmak öncelikle bir potansiyeliniz olmasını gerektiriyor. Bu potansiyel fazlasıyla Samsun'da var. Ancak bu potansiyelin biraz daha parlatılması, tanıtılması, ön plana çıkması gerekiyor. Ve tabii bir rota dahilinde bir program dahilinde bu potansiyelin işlenerek turistin hizmetine sunulması gerekiyor. Bu bağlamda bugün yaptığımız görüşmelerde bir master plan hazırlama ihtiyacı olduğuna karar verdik. Hem Sayın Valimiz, hem belediyemiz hem vekillerimiz hep beraber plan hazırlayacaklar. Bakanlığımız da baştan sona kadar hazırlanmasına destek olacak. Daha sonrasında ilgili kurumlarımız üzerlerine düşen görevleri hızlı bir şekilde yaparak inşallah çok kısa bir sürede Samsun'un turizmden hak ettiği payını almasını hep beraber sağlayacağız" dedi.

Karadeniz´in önemli bir turizm istasyonu olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Özellikle körfez ülkelerinden çok yoğun ziyaretçi alıyor. Bu yoğun ziyaretler belli bir noktada toparlanmış durumda. Bizim hedefimiz bunu artık Karadeniz'in diğer şehirlerine de Samsun'a, Rize'ye vesaireye de dağıtmak. Bu bağlamda da atacağımız birkaç adımla birlikte bu şehirlerimizin farkındalığının belirlenmesiyle birlikte tanıtılmasıyla birlikte hızlı bir şekilde bunun da gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Samsun'un tabii hem arkeolojik değerleri var, hem kültürel yapıları, tescilli yapıları var. Sahilde çok güzel plajları var. 90 ile 100 gün süren bir sezonu var. Hani yaz sezonu var. Yaylaları, dağları var. Baktığınız zaman inanılmaz potansiyelleri var. Ben uçaktan çok dikkatli baktım bugün. Yeşiliyle meşhur birçok Avrupa ülkesinden aratmayacak derecede yoğun bir yeşillik içerisinde Samsun. Hem ovaları hem dağları hem yaylaları diye baktığımız zaman Karadeniz'de biliyorsunuz dağlardan sonra bir geniş alan bulmak zor ama Samsun'da bu alan da fazlasıyla mevcut. Biz şimdi hem bunları tanıtacağız hem bir master planı dahilinde ziyaretçiler, turistler hoşça vakit geçirecektir. Uzun süre vakit geçirecekleri alanları ziyaret edecekleri yerleri yapılandıracağız. Belediyemiz, valiliğimiz ve vekillerimizle beraber" diye konuştu.

Farkında olunmayan değerlerin de anlatılması gerektiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Hiç farkında olmayan değerlerini de çok iyi anlatılması gerekiyor. Bunun başında gastronomi geliyor. Ben buraya geldiğimde birkaç tane tescil ürününü biliyordum ama sonra bana soranları görünce aslında çok daha fazla özelliğimizin olduğu, dünya mutfaklarında veya daha kocaman da bir şehir olduğu için, Ünye'nin birçok noktasında o göç aldığı yerleri de bulsa özelliklerin burada mevcut olduğunu gördüm. Bunları anlatacağız, tanıtacağız. Turizm Bakanlığının çok doğru ve iyi şekilde yaptığı bir iş. Ve bu şekilde buraya gelen turist potansiyelinin de hızlı bir şekilde artmasını sağlayacağız. Bakıldığında Samsun mevcut potansiyellerin ürünleriyle zaten bu pastadan fazlasıyla ürün almaya, pasta payı almaya yeterli gözüküyor. Önemli olan birkaç planlamayı, organizasyonu da o şekilde yapıp şehrin tanıtımını da biraz yoğunlaşarak bunu sağlamamız mümkün." ifadesini kullandı.