Mezarlığın müracaat ofisinden matkap çalan şüpheli, tutuklandı

Olay, 3 Eylül günü saat 12.00 sıralarında Kıranköy Mezarlığı´nda meydana geldi. İçkili olarak mezarlığa gelen Harun Kabadayı, müracaat ofisine girerek dolapta gördüğü değeri yaklaşık 7 bin TL olan matkabı alarak kaçtı. Bir gün sonra çalışanlar, matkabın dolapta olmadığını görünce, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek matkabın çalındığını tespit etti. Alınan ihbar üzerine çalışma başlatan polis, Kabadayı´yı dün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kabadayı ifadesinde, "Alkollüydüm, mezarlığa girdim. Danışmadaki matkabı alıp çıktım. Yolda yürürken tanımadığım biri matkabın satılık olup olmadığını sordu. Ben de kendisine matkabı 150 TL´ye sattıktan sonra, o parayla yine gidip alkol aldım. Bunları alkolün etkisiyle yaptım. Matkap sahibinin masrafını karşılayabilirim" dedi.