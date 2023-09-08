TransAnatolia yarışlarında 5 günde bin 770 km tamamlandı SAMSUN´dan2Eylül´de start alan TransAnatolia Rally Raid´de 5. gün geride kaldı. 17 il sınırından geçen, 13 ülkeden 122 yarışmacının katıldığı yarışın 4´üncü gününde Haymana kampından start alan sporcular günü Afyonkarahisar´da tamamladı. 2 bin 350 km koşulacak yarışta bugüne kadar Amasya Strabon, Tokat, Sivas Kösedağ, Yozgat Çayıralan, Kayseri Felahiye, Aksaray Belirsırma köyü, Tuz Gölü, Sakarya, Eskişehir, Kütahya ve Afyon il sınırları içinde yer alan Frigya Vadileri ve Afyon etaplarında toplam bin 770 km geride kaldı.

7 Eylül Perşembe sabahı Haymana´daki kamp alanından start alan yarışmacılar Sakarya, Frigya özel etaplarında yorucu bir günü geride bırakarak günü Afyonkarahisar´da noktaladı. Frigya vadisinin büyülü ortamında fotoğraf molası veren yarışçılar, saat 18.00´de Afyon halkı için özel olarak organize edilen seyirci etabında yarıştı. Afyon Motor Sporları Merkezi pistinde gerçekleştirilen özel etap, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde; Yamaha takımından Andoralı sporcu Pol Tarres 12 saat 7 dakika 51 saniye ile birinci, Yamaha takımından İtalyan Alessandro Botturi ise 12 saat 19 dakika 28 saniye ile ikinci, Aprilla takımından İtalyan sporcu Jacopo Cerutti 12 saat 19 dakika 41 saniye ile üçüncü olarak finish´i gördü.

Otomobil kategorisinde; SSV sınıfında İran´lı Hamed Salimi Mavi Kiarash Zare Rafie ikilisi 19 saat 59 dakika ile birinci, Türkiye´den Eren Alver Kerem Deveci ikilisi 24 saat 16 dakika ile ikinci, İran´lı Ghasem Mohammmadzadeh Mahmoodreza Ebedian 49 saat 13 dakika ile üçüncü oldu. Otomobil sınıfında ise Suzuki Grand Vitara ile yarışan Murat Kamil Altun Tuvana Sayar çifti 17 saat 56 dakika ile birinciliklerini korurken, Toyota Hilux ile yarışan Bekir Kuvvet Erim Medeni Soysal ikilisi 18 saat 43 dakika ile ikinci, Mitsubishi L200 ile yarışan Hüseyin Kurt Mert Tepe ikilisi ise 19 saat 40 dakika ile üçüncü oldu. Kamyon sınıfında ise; Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti Andrea Mazzoleni ikilisi 20 saat 59 dakika ile liderliği korurken, Tatra 815 T ile yarışan İngiliz Holly Wicklow Dan Scaar Joe Peake ekibi 25 saat 47 dakika ile ikinci oldu.

TransAnatolia´ya ilk kez katılanlar arasında günün en iyi derecesini yapan yarışmacıya verilen Castrol POWER1 en iyi Rookie özel ödülünü; yarışın Hollanda´lı sporcu Alex Sluyter ödülün sahibi oldu.

Yarışın 6´ncı gününde Afyonkarahisar´dan start alacak yarışmacılar, süvarinin izinde ve dumlupınar özel etaplarıyla birlikte toplam 269 km yol kat ederek günü Kütahya Simav´daki kamp alanında noktalayacaklar.

DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-09-08 14:37:47