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        Samsunspor, Giresunspor ile hazırlık maçı yapacak

        SÜPERLigekiplerinden Samsunspor, milli ara nedeniyle verilen arada pazar günü Nuri Asan Tesisleri´nde karşılaşacağı Giresunpor hazırlık maçı hazırlıklarını sürdürdü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:07
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        Samsunspor, Giresunspor ile hazırlık maçı yapacak
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        Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri´nde milli ara nedeniyle Süper Lig´e verilen arada antrenmanlarını sürdürdü. Kırmızı-Beyazlılar, pazar günü 16.30´da Nuri Asan Tesisleri´nde 1. Lig ekiplerinden  Giresunspor ile hazırlık maçı yapacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular ısınma, koordinasyon, sınırlı alanda oyun, orta ve şut çalışması yaptı. Yeni transferler Ercan Kara, Landry Dimata, Carlo Holse ve Flavien Tait de aantrenmanlarda yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

        2023-09-08 15:05:48

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