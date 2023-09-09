Samsunsporlu futbolcular FootGolf oynadı
ÇalışmalarınıNuriAsan Tesisleri´nde sürdüren Samsunspor´da futbolcular golf topu yerine futbol topu kullanılarak oynanan FootGolf etkinliğine katıldı.
Dün akşam Samsun Golf Kulübü´nün sahasında yapılan etkinlikte futbolcuların eğlenceli dakikalar geçirdiği gözlendi. 3 parkurdan oluşan oyunda, oyuncular ayak golfu oynadı. 2´şerli grup halinde FootGolf oynayan kırmızı-beyazlı oyunculardan Zeki Yavru - Okan Kocuk ikilisi birinci oldu.
Samsunspor, yarın saat 16.30´da Nuri Asan Tesisleri´nde 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile hazırlık maçı yapacak.
DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2023-09-09 13:42:08