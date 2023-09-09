Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunsporlu futbolcular FootGolf oynadı

        ÇalışmalarınıNuriAsan Tesisleri´nde sürdüren Samsunspor´da futbolcular golf topu yerine futbol topu kullanılarak oynanan FootGolf etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:43 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunsporlu futbolcular FootGolf oynadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dün akşam Samsun Golf Kulübü´nün sahasında yapılan etkinlikte futbolcuların eğlenceli dakikalar geçirdiği gözlendi. 3 parkurdan oluşan oyunda, oyuncular ayak golfu oynadı. 2´şerli grup halinde FootGolf oynayan kırmızı-beyazlı oyunculardan Zeki Yavru - Okan Kocuk ikilisi birinci oldu. 

        Samsunspor, yarın saat 16.30´da Nuri Asan Tesisleri´nde 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile hazırlık maçı yapacak. 

         DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

        2023-09-09 13:42:08

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Samsun'da CHP'nin kuruluşunun 100. yılı
        Samsun'da CHP'nin kuruluşunun 100. yılı
        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 4 program daha "Avrupa Yeterlilikler Çerçeves...
        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 4 program daha "Avrupa Yeterlilikler Çerçeves...
        Samsun TKDK İl Koordinatörü Yusuf Özbey Asarcık'ı ziyaret etti
        Samsun TKDK İl Koordinatörü Yusuf Özbey Asarcık'ı ziyaret etti
        Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası sona erdi
        Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Halk Turnuvası sona erdi
        Çarşamba'da 24 bin 989 öğrenci eğitime başlayacak
        Çarşamba'da 24 bin 989 öğrenci eğitime başlayacak
        Alaçam'da asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı yapıldı
        Alaçam'da asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı yapıldı