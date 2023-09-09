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        Samsun'da metil alkolden 2 kişi öldü; 4 gözaltı

        SAMSUN'unVezirköprüilçesinde, metil alkol zehirlenmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 23:54 Güncelleme: 09.09.2023 - 23:55
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        Samsun'da metil alkolden 2 kişi öldü; 4 gözaltı
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        Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vazirköprü ilçesinde 7- 8 Eylül tarihlerinde 2 kişinin metil alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol satışı ve imalatı yapılabileceği değerlendirilen 3 büfe ve 5 adreste baskın yaptı. Baskınlarda, 93 litre el yapımı içki, 20 litre etil alkol, 14 adet alkol kiti, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 49 adet fişek, 20 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

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