Samsun'da 'jandarma' olduğunu söyleyerek dolandıran şüpheli yakalandı SAMSUN'unKavakilçesinde kendini jandarma olarak tanıtıp iki kişiyi dolandıran şüpheli gözaltına alındı. Mağdurlardan çalınan bilezik, yüzük ve kolyeler Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından sahiplerine teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.09.2023 - 14:54 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:55 facebook

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