Samsun'da 'jandarma' olduğunu söyleyerek dolandıran şüpheli yakalandı
SAMSUN'unKavakilçesinde kendini jandarma olarak tanıtıp iki kişiyi dolandıran şüpheli gözaltına alındı. Mağdurlardan çalınan bilezik, yüzük ve kolyeler Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından sahiplerine teslim edildi.
Giriş: 10.09.2023 - 14:54 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:55
Olay, ilçeye bağlı Aşağıçirişli Mahallesi'nde meydana geldi. R.T. ve Ş.T. , tanımadıkları bir kişinin kendini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırdıkları ihbarında bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan JASAT ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.