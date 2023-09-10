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        Samsun'da 'jandarma' olduğunu söyleyerek dolandıran şüpheli yakalandı

        SAMSUN'unKavakilçesinde kendini jandarma olarak tanıtıp iki kişiyi dolandıran şüpheli gözaltına alındı. Mağdurlardan çalınan bilezik, yüzük ve kolyeler Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 14:54 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:55
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        Samsun'da 'jandarma' olduğunu söyleyerek dolandıran şüpheli yakalandı
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        Olay, ilçeye bağlı Aşağıçirişli Mahallesi'nde meydana geldi. R.T. ve Ş.T. , tanımadıkları bir kişinin kendini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırdıkları ihbarında bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan JASAT ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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