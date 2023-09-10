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        Samsunspor hazırlık maçında Giresunspor´u 6-1 mağlup etti

        Samsunspor,milliara nedeniyle tesislerinde oynadığı hazırlık maçında 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 6-1 kazanan Samsunspor´un gollerini Holse (2), Ercan Kara, Nany Dimata (2) ve Emre Kılınç kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 18:46 Güncelleme: 10.09.2023 - 18:47
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        Samsunspor hazırlık maçında Giresunspor´u 6-1 mağlup etti
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        Süper Lig´de oynadığı 3 maçta galibiyet alamayan Samsunspor'un 4´üncü haftadaki İstanbulspor maçı sağanak nedeniyle iptal edildi. Milli arada çalışmalarını Nuri Asan Tesisleri´nde sürdüren kırmızı-beyazlı takım, bugün 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçını 6-1 kazandı.

        Mücadeleyi hakem Adem Cinek yönetirken, yardımcılıklarını ise Sezgin Şahbaz ve Mehmet Şenkaya yaptı. Samsunspor´un gollerini 8 ve 11´inci dakikada Carl Holse, 24´üncü dakikada Ercan Kara, 70 ve 82´nci dakikada Landry Dimata ve 74´üncü dakikada Emre Kılınç atarken, Giresunspor´un golünü ise 10´uncu dakikada Yunus Emre Gergef kaydetti.

        Hazırlık maçını değerlendiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Yeni transferler aramıza geç katıldılar ama bizim bu süreci en iyi şekilde hızlandırmamız gerekiyor. Giresunspor´a da teşekkür ediyoruz. Oyuncularımızın performansını yükseltmemiz çok önemli. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Lige adapte olmak zorundayız. Oyuncularımız da zaten uyum problemi yok. Saha içindeki bu adaptasyon gün geçtikçe daha da iyi olacak. Bugün güzel bir skor aldık. Hazırlık maçı ama saha içerisindeki performansları iyiydi. Galatasaray maçıyla başlayacak olan hafta, her geçen gün çok daha iyi olmak zorundayız. Performansları yukarıya çekip başarılı skorları alacağız" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        Maçtan detaylar

        Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun açıklaması DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ-Ersin DEMİR

        2023-09-10 18:45:08

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