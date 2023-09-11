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        Yüksel Yıldırım: Keşke transfer yapabilsek

        SüperLig ekiplerinden Samsunspor´da bir taraftarın 6 numaralı bir transfer isteğine Başkan Yüksel Yıldırım, yeni yapılanmada düşünmedikleri oyuncuların gitmediğini bu yüzden transfer yapamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:08 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:09
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        Yüksel Yıldırım: Keşke transfer yapabilsek
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        Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor´da taraftarların sosyal medyadan orta sahada 6 numara pozisyonuna transfer isteğine Başkan Yüksel Yıldırım, "Sanki aklımızdan geçenleri, yapmaya çalıştıklarımızı yazmışsınız. Sizlerle aynı düşünceler içerisindeyiz. 14 yabancı oyuncu kotamız dolu ve takımdaki yeni yapılanmada düşünülmeyen oyuncular da maalesef gitmiyor. Bu durumda nasıl transfer yapacağız, biz de bilmiyoruz. Keşke transfer yapabilsek" diye cevap verdi.

        DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

        2023-09-11 11:07:10

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