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        Samsun'da 2 kişi, yorgun mermi ile yaralandı

        SAMSUN'dafındıkbahçesinde çalışan 2 kişi, bacaklarına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:49
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        Samsun'da 2 kişi, yorgun mermi ile yaralandı
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        Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde çalışan Y.T.'nin (13) sol, E.T.'nin (36) ise sağ bacağına, dün saat 15.00 sıralarında yorgun mermi isabet etti. 2 kişi, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi.

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