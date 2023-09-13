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        Ayşegül ve Büşra, hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor

        SAMSUNİlSağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli acil tıp teknisyenleri (ATT) Ayşegül Dündar (29) ve Büşra Nur Usta (30), ambulans sürücüsü olmak için açılan eğitimlere katıldı. Dündar ve Usta, eğitimlerin ardından sınavlarda da başarılı olup, kentin ilk kadın ambulans sürücüleri oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:24 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:25
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        Ayşegül ve Büşra, hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor
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        İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli acil tıp teknisyenleri Ayşegül Dündar ve Büşra Nur Usta, ambulans sürücüsü olmak için açılan eğitimlere katıldı. Eğitim sonrası yapılan sınavlarda da başarı elde eden Dündar ve Usta, 6 aydır hem sağlık personeli hem de ambulans sürücüsü olarak görev yapıyor. Samsun'da ambulans sürücülüğü eğitiminde başarılı olan 20 kadından, aktif olarak ambulans kullanan Dündar ve Usta, işin zorluklarına rağmen, insanların trafikte ve vakalarda kendilerine destek olduğunu belirtti. Hasta, hasta yakını ve ekip arkadaşlarını aynı anda taşımanın sorumluluğunu hissettiklerini söyleyen Dündar ve Usta, işlerini de severek yaptıklarını ifade etti.

        'ANNEMİN SÖZLERİ BEYNİME KAZINDI'

        Sağlık personeli olarak 10 yıldır görev yaptığını söyleyen Ayşegül Dündar, "2012 yılında sağlık meslek lisesinden, 2014 yılında ise paramedik bölümünden mezun oldum. İşimi severek yapıyorum. Son 6 aydır da mesleğime sürücü olarak devam ediyorum. Mesleğimi seviyorum ve daha donanımlı olabilmek için sürücü olmayı seçtim. Deprem bölgesindeki görevimizde farklı şehirlerden kadın sürücü arkadaşlarımız da vardı. Orada zor şartlar altında çalıştık. Ailem, ambulans şoförlüğü konusunda her zaman yanımda oldu. Ben liseye giderken, annem televizyonda bir haber izlemiş. Okuldan geldiğimde bana, 'Ayşe biliyor musun, kadınlar da ambulans kullanıyormuş' diye söylemişti. O da benim beynime kazınmıştı. Mesleğe atandığımızda ambulans sürüşü için de eğitim alıyoruz. Eğitmenlerimiz bizde bu ışığı gördü. Benim bilinçaltımda da annemden dolayı ambulans sürücülüğü vardı" dedi.

        'İHTİYACI OLAN İNSANLARA YARDIM ETMEK ÇOK FARKLI BİR DUYGU'

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