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        Samsunsporlu Dimata: Hedefim Avrupa´nın en iyi forvetlerinden biri olmak

        Samsunspor´unyenitransferi Nany Dimata, hedefinin her geçen gün daha iyisini yaparak Avrupa´nın en iyi forvetlerinden birisi olmak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 12:29 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:30
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        Samsunsporlu Dimata: Hedefim Avrupa´nın en iyi forvetlerinden biri olmak
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        Süper Lig'in 5'inci haftasında 16 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri´nde sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kırmızı-beyazlıların yeni transferi forvet oyuncusu Nany Dimata, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Takıma da yeni geldim. İyi ilişkiler kuruyoruz. Takım olarak daha iyisini yapmak için buradayız. İnşallah da bu şekilde devam edeceğiz. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Barcelona´dan geldim. Dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Samsun´da çok güzel bir şehir. Buradaki insanlar da çok sıcak kanlılar. Bana da çok iyi davranıyorlar. Taraftarlarımız da, gerek burada oynadığımız hazırlık maçlarında bize yardımcı oluyorlar. Onları yanımızda görmek bizim için çok çok önemli" dedi.

        "BU TÜR MAÇLARDA HAYATIMI ORTAYA KOYABİLİRİM"

        Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçına değinen Dimata, "Öncelikle çok zor bir maç olacağını söyleyebilirim. Tabiki de oraya puan ya da puanları almaya gidiyoruz. Bu tür maçlar beni çok mutlu ediyor. Gerekirse bu tür maçlarda da hayatımı ortaya koyabilirim. Süper Lig´de 11 seneden sonra ilk yılımız. Bizden çok zorlu rakiplere karşı oynayacağız. Bizden daha zayıf olan takımlara karşı mütevazi olup herkese saygı göstereceğiz. Bizden daha güçlü olan takımlara ise tabiki de orada yüzde 100´ümüzü vererek, hergün daha iyisini yaparak elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Kendimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor ama her geçen gün daha iyi oynamamız gerekiyor" diye konuştu.

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