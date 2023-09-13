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        Silah zoruyla kaçırılan doktor, kurtarıldı

        SAMSUN´unAtakumilçesinde silah zoruyla otomobile bindirilip kaçırılan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, polis tarafından kurtarıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:55
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        Silah zoruyla kaçırılan doktor, kurtarıldı
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        Atakum ilçesi Çağaloğlu Bulvarı´ndaki Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, G.E. tarafından silah zoruyla otomobile bindirilip, kaçırıldı. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. SamsunAnkara karayolunda uygulama noktasında şüphelinin otomobili polis ekipleri tarafından durduruldu. Dr. Erdem´i serbest bırakan şüpheli, otomobiliyle kaçtı.

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