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        Samsun'da yolcu otobüsü, araziye girdi; 1 yaralı

        SAMSUN'unHavzailçesinde kontrolden çıkıp, boş araziye giren yolcu otobüsündeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:58 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:00
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        Samsun'da yolcu otobüsü, araziye girdi; 1 yaralı
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        Kaza, Samsun-Amasya kara yolunda meydana geldi. Samsun'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine giden, 34 EH 428 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Osman G. (63) iddiaya göre; çalışma nedeniyle yolu göremeyince direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulup, boş araziye giren otobüsteki 1 yolcu yaralandı. Yaralı yolcu, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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