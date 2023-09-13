Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kiraladı
Samsunspor,Belçika ekibi KVC Westerlo'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı 1 yıllığına kiraladı.
Giriş: 13.09.2023 - 19:28 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:30
Süper Lig ekibi Samsunspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, KVC Westerlo takımından Muhammed Gümüşkaya'yı kadrsuna kattı. Nuri Asan Tesisleri´nde yapılan imza törenine Samsunspor Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır katıldı.
DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT
2023-09-13 19:27:13