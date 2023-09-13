Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kiraladı

        Samsunspor,Belçika ekibi KVC Westerlo'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı 1 yıllığına kiraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 19:28 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kiraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekibi Samsunspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar,  KVC Westerlo takımından Muhammed Gümüşkaya'yı kadrsuna kattı. Nuri Asan Tesisleri´nde yapılan imza törenine Samsunspor Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır katıldı. 

        DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

        2023-09-13 19:27:13

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eylül ayı da kurak geçecek
        Eylül ayı da kurak geçecek
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Yeğenine kurşun yağdırdı!
        Yeğenine kurşun yağdırdı!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Yeniler sahaya iniyor!
        Yeniler sahaya iniyor!
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek

        Benzer Haberler

        Eşinin ameliyatta ölümü nedeniyle ceza alan doktoru kaçırdı (2)- Yeniden
        Eşinin ameliyatta ölümü nedeniyle ceza alan doktoru kaçırdı (2)- Yeniden
        Havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan 12 şüpheliye gözaltı
        Havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan 12 şüpheliye gözaltı
        Samsun'da yolcu otobüsü, araziye girdi; 1 yaralı
        Samsun'da yolcu otobüsü, araziye girdi; 1 yaralı
        Samsun Büyükşehir Belediyesinden ziraat odalarına taş toplama makinesi
        Samsun Büyükşehir Belediyesinden ziraat odalarına taş toplama makinesi
        GÜNCELLEME - Samsun'da silah tehdidiyle kaçırılan doktor kurtarıldı
        GÜNCELLEME - Samsun'da silah tehdidiyle kaçırılan doktor kurtarıldı
        Samsun'da silahla havaya ateş ederek sosyal medyada paylaşan 12 şüpheli yak...
        Samsun'da silahla havaya ateş ederek sosyal medyada paylaşan 12 şüpheli yak...