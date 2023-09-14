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        Eşinin ameliyattaki ölümü nedeniyle ceza alan doktoru kaçıran şüpheli, adliyede

        SAMSUN´unAtakumilçesinde, eşi Çiğdem E.'nin (29) ameliyat sırasında aort damarının kesilmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yargılandığı davada kusuru bulunduğu suçlamasıyla ceza alan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem´i silah zoruyla kaçıran Gökhan E., adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:15
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        Eşinin ameliyattaki ölümü nedeniyle ceza alan doktoru kaçıran şüpheli, adliyede
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        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin Atakum ilçesi Cağaloğlu Bulvarı´ndaki ek binasında görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, hastanenin otoparkında aracına bindiğinde yanına Gökhan E. geldi. Araca binen Gökhan E. ile Dr. Erdem arasında tartışma çıktı. Kısa süreli tartışmanın ardından Gökhan E., silahını doğrultup, Erdem´den aracı, SamsunAnkara kara yoluna sürmesini istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, Erdem´e ait olan 55 AEB 757 plakalı otomobilin peşine düştü. Yolda uygulama noktasını gören şüpheli, Erdem´den otomobili durdurmasını istedi. Silahını da bırakıp araçtan inen Gökhan E., kaçtı. Polis, Gökhan E.´yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        Yapılan araştırmada, Sinop´ta, Gökhan E.´nin eşi Çiğdem E.'nin (29) 2017 yılında safra kesesi ameliyatı sırasında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda kusuru bulunduğu suçlamasıyla açılan davada Dr. Mustafa Erdem'in 2 yıl 1 ay hapse mahkum olduğu, bu cezanın ise 15 bin TL para cezasına çevrildiği tespit edildi.

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