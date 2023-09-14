Eşinin ameliyattaki ölümü nedeniyle ceza alan doktoru kaçıran şüpheli, adliyede (2)
TUTUKLANDI
Samsun´unAtakumilçesinde, eşi Çiğdem Ermiş´in (29) ameliyat sırasında aort damarının kesilmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yargılandığı davada kusuru bulunduğu suçlamasıyla ceza alan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem´i silah zoruyla kaçıran Gökhan Ermiş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ermiş ifadesinde, "Denk geldik arabasına bindim. Planlanmış bir şey değildi. Sonrasında olay buralara kadar geldi" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-09-14 14:27:24