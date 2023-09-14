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        Samsunspor'da Muhammed Gümüşkaya ilk antrenmanına çıktı

        SüperLig'in5'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:45 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:50
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        Samsunspor'da Muhammed Gümüşkaya ilk antrenmanına çıktı
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        Nuri Asan Tesisleri´nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenman koordinasyon, geçiş oyunu ve taktik çalışmasının ardından son buldu. Antrenmana sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ile Jules Olivier Ntcham katılmazken, KVC Westerlo takımından transfer edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ise bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. 

        Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 5´inci haftasında 16 Eylül Cumartesi günü saat 20.00´de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın´ın yardımcıları ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

        DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

        2023-09-14 15:44:32

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