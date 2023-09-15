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        Samsunspor, Galatasaray maçına hazır

        SÜPERLig´in4´üncü hafta maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 13:02 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:05
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        Samsunspor, Galatasaray maçına hazır
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        Nuri Asan Tesisleri´nde, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5´e 2 oyun oynayan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Galatasaray ile Samsunpor yarın saat 20.00´de Ali Sami Yen Spor Kompleksi´nde karşılaşacak. Mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın´ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. 

        İstanbul´a sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ile Jules Olivier Ntcham götürülmezken, yeni transferler Carlo Holse, Ercan Kara, Flavien Tait, Nany Dimata ve Muhammed Gümüşkaya ise kadroda yer aldı.

        Bugün saat 15.55´de İstanbul´a gidecek olan Kırmızı-beyazlı ekibin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11´i şu şekilde;

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