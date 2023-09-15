Samsunspor, Galatasaray maçına hazır
SÜPERLig´in4´üncü hafta maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri´nde, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5´e 2 oyun oynayan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.
Galatasaray ile Samsunpor yarın saat 20.00´de Ali Sami Yen Spor Kompleksi´nde karşılaşacak. Mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın´ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.
İstanbul´a sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ile Jules Olivier Ntcham götürülmezken, yeni transferler Carlo Holse, Ercan Kara, Flavien Tait, Nany Dimata ve Muhammed Gümüşkaya ise kadroda yer aldı.
Bugün saat 15.55´de İstanbul´a gidecek olan Kırmızı-beyazlı ekibin Galatasaray karşısındaki muhtemel 11´i şu şekilde;