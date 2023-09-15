Samsun'daki gıda denetimlerinde 56 işletmeye yasal işlem uygulandı

Samsun'da yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "2023 yılının ilk 8 ayında 6 bin 128 denetim yapılmış olup, uygunsuzluk tespit edilen toplam 56 işletmeye yasal işlemler uygulanmıştır" dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlkadım ilçesindeki kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinde denetim yaptı. 2023 yılı ilk 8 ayında gerçekleştirilen denetimlerde, Samsun ili genelindeki kasap, şarküteri, market, bakkal faaliyeti gösteren işletmelerde 6 bin 128 denetim yapılmış olup, bu işletmelerdeki denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen toplam 56 işletmeye yasal işlemler uygulandı. Yapılan denetimlerde ayrıca 151 numune alınıp analiz edildi. Bu gıdalardan 13'ünde mevzuatına aykırı bulunarak üreten işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, denetimleri Türkiye geneli eş zamanlı yaptıklarını söyleyerek, "İl ve ilçe müdürlüklerimiz olarak, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu doğrultusunda gıda işletmelerine yönelik; gerek rutin olarak, gerekse ihbar ve şikayet üzerine denetim ve kontrolleri titizlikle yürütmeye devam etmekteyiz. Gıda işletmelerinin tümünde olduğu gibi güvenilir gıda arzının sağlanması ve hızlı tedbirler alabilmek amacıyla 12-29 Eylül 2023 tarihleri arasında kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinde eş zamanlı denetimler yapılarak, satış yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, hijyen ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığı kontrol edilecek, gerekli görülmesi halinde numune alınacaktır. Yapılan denetimler sonucu uygun olmayan işletmelere 5996 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır" diye konuştu.

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