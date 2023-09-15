Samsun'da 5 araçlı zincirlime kaza: 2 yaralı
SAMSUN´unİlkadım ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi İlkadım Bulvarı´nda meydana geldi. Enes Bulut´un kontrolünü yitirdiği 66 ACN 412 plakalı TIR, önündeki Mustafa Budak (27) yönetimindeki 55 AP 212 plakalı TIR´a, ardından da Selami Demircan'ın (42) kullandığı 55 AJS 332 plakalı kamyonete çarptı. Özgür Uzunali´nin kullandığı 34 CKK 723 plakalı kamyonet ve Fikri Demirci´nin kullandığı KJ111D plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada, Selami Demircan ve Mustafa Budak yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.