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        Samsun'da, boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        SAMSUN'unTekkeköyilçesinde bir boya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 18:31 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:35
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        Samsun'da, boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        SAMSUN'unTekkeköyilçesinde bir boya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        Yangın Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde Organize Sanayi Bölgesi kavşağında bulunan bir boya fabrikasında meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangının etkisiyle, bölgeyi yoğun duman kapladı. Olay yerine çağırılan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Fabrikada maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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