AK Parti'li Yılmaz: İttifak görüşmeleri başlayacak AKParti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerle ilgili Cumhur İttifakı ile görüşmelerin başlayacağını belirterek, "2018 yılındaki seçimden bugüne kadar MHP ve BBP ile son derece olgun, ittifak ruhuna herhangi bir şekilde zeval vermeyecek saygılı bir birlikteliğimiz oldu. Bu önümüzdeki günlerde de inşallah devam edecek" dedi.

AKParti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerle ilgili Cumhur İttifakı ile görüşmelerin başlayacağını belirterek, "2018 yılındaki seçimden bugüne kadar MHP ve BBP ile son derece olgun, ittifak ruhuna herhangi bir şekilde zeval vermeyecek saygılı bir birlikteliğimiz oldu. Bu önümüzdeki günlerde de inşallah devam edecek" dedi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, İl Başkanı Mehmet Köse ve parti üyeleri de katıldı. Toplantıdaki konuşmasında vagon fiyatlarına zam geldiğini söyleyen Yılmaz, "Bunlar bir de Türkiye'de yapılmıyor. Bursa'da yapılıyordu. Onlar bile biz bu fiyatlarla yani belediyelerin satın alamayacağı bu fiyatlarla 'Yurt dışıyla rekabet edemiyoruz' diye o işi bıraktılar. Gerek hafif raylı sistem, gerekse metro aracı yapımı konusunda Türkiye'deki endüstriyel faaliyeti hızlandırmak ve Türkiye'nin önümüzdeki hızlı tren projelerinde kullanılacak olan vagonların da Türkiye'de imal edilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir hamle başlatacak. Çok zorunlu hale geldiğini ben de görüyorum. Çünkü o günden bugüne bazı trenler arıza dolayısıyla yedek parça haline geldi. Onların yerine yeni trenlerin konması gerektiğini görüyorum. İnşallah bunlar zaman içerisinde telafi olacak" ifadelerini kullandı.

'İTTİFAK RUHU'

Yerel seçimlerle ilgili Cumhur İttifakı ile görüşmelerin başlayacağını belirten Yılmaz, "Şüphesiz biz MHP ile ittifak içerisindeyiz. BBP de var. Yeniden Refah Partisi de zaman zaman bazı konularda ittifak içerisinde, bazı konularda da ittifak dışında hareket ediyor. İnşallah bu seçimde de ittifak içinde hareket ederiz. Biz bir kere müttefikiz. Mecliste bu dayanışmanın içerisindeyiz. Parlamentoda bunun güzel örneklerini ortaya koyuyoruz. 2018 yılındaki seçimden bugüne kadar MHP ve BBP ile son derece olgun, son derece ittifak ruhuna herhangi bir şekilde zeval vermeyecek saygılı bir birlikteliğimiz oldu. Bu önümüzdeki günlerde de inşallah devam edecek" diye konuştu.

'HER İTTİFAK ORTAĞI KENDİ HAZIRLIĞINI YAPIYOR'

Her iki tarafın da kendi çalışmalarını yaptığını söyleyen Yılmaz, "Yani ittifakla ilgili hazırlıklarını yapıyor. Henüz daha ittifakın ortakları bir araya gelip de konuyu müzakere etme noktasına gelmedik. Önümüzdeki günlerde zannederim ki büyük kongreden sonra görüşmeler olacak. Şu anda hepimiz kendi dersini, kendi ödevini yapıyor. Herkes kendi içinde kendi artısını, eksisini, durum değerlendirmelerini yapıyor. Önümüzdeki zaman içerisinde de biz hiç gecikmeksizin, bundan önce hangi olgunlukta ve seviyede bu işleri yaptıysak yine aynı şekilde yapacağız. Muhalefette biri 'Ben ittifak yapmayacağım. Kendi adayımı çıkartacağım' diyor. Diğeri de 'Öyle dediğine bakma, belli yerlerde anlaşacağız' diyor. Sonra dönüyor diğeri diyor ki 'Böyle dedik ama bazı yerlerde tabanda bazı şeyler olabilir' diyor. O gelgitler bizi çok ilgilendirmiyor. Biz işimizi çok iyi yapan, dersine de çok iyi çalışan bir ekibiz. Önümüzdeki günlerde aşama aşama bunlarla ilgili açıklamaları yapacağız. Henüz daha görüşmeler başlamadı ama her ittifak ortağı kendi hazırlıklarını yapıyor" dedi.