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        Yangında, evde mahsur kalan 2 çocuğu mahalleli kurtardı

        SAMSUN'da3 katlı binanın girişindeki dairede yangın çıktı. Evde mahsur kalan 2 yabancı uyruklu çocuğu, mahalle halkı kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:47 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:50
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        Yangında, evde mahsur kalan 2 çocuğu mahalleli kurtardı
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        SAMSUN'da3 katlı binanın girişindeki dairede yangın çıktı. Evde mahsur kalan 2 yabancı uyruklu çocuğu, mahalle halkı kurtardı.

        Yangın, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Şair Fitnat Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı. Mahalleli, evden seslerini duydukları yabancı uyruklu 2 çocuğu pencereden çıkarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını, itfaiyeciler söndürdü. Dumandan etkilenen 2 çocuk, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde tedaviye alındı. Yangının nedeni araştırılırken, çocukların anne ve babasının yangın evde olmadığı öğrenildi.

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