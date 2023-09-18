Yangında, evde mahsur kalan 2 çocuğu mahalleli kurtardı

SAMSUN'da3 katlı binanın girişindeki dairede yangın çıktı. Evde mahsur kalan 2 yabancı uyruklu çocuğu, mahalle halkı kurtardı.

Yangın, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Şair Fitnat Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı. Mahalleli, evden seslerini duydukları yabancı uyruklu 2 çocuğu pencereden çıkarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını, itfaiyeciler söndürdü. Dumandan etkilenen 2 çocuk, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde tedaviye alındı. Yangının nedeni araştırılırken, çocukların anne ve babasının yangın evde olmadığı öğrenildi.