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        Devrilen traktörün altında kalan Görkem ile Emirhan öldü

        SAMSUN´unVezirköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Görkem Çelik (17) ile Emirhan Ateş (15), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:25
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        Devrilen traktörün altında kalan Görkem ile Emirhan öldü
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        SAMSUN´unVezirköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Görkem Çelik (17) ile Emirhan Ateş (15), hayatını kaybetti.

        Kaza, Samsun´un Vezirköprü ilçesine bağlı Çorakdere Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Görkem Çelik´in kullandığı 55 DP 717 plakalı traktör, Kuz mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada traktörün altında kalan Görkem Çelik ve yanındaki Emirhan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti. Çelik ve Ateş´in cenazeleri, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

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