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        Samsunspor´da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

        Samsunspor,Süper Lig´in 6´ncı haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:08 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:10
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        Samsunspor´da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
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        Samsunspor,Süper Lig´in 6´ncı haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray´a 4-2 mağlup olan Samsunspor, bugün Nuri Asan Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmanda Galatasaray maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve 5´e 2 top kapma çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, son bölümde de dayanıklılık koşusu ve yarı sahada çift kale maç yaptı. 

        İstanbulspor maçı yoğun yağış nedeniyle tatil edilen Samsunspor´un Süper Lig´de oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet alamazken, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. 1 puanla 19´uncu sırasında bulunan Kırmızı-beyazlılar, 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00´de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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