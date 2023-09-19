Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da aranan 21 hükümlü yakalandı

        SAMSUN'dapolisin, aranan kişilere yönelik çalışmalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:36 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da aranan 21 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'dapolisin, aranan kişilere yönelik çalışmalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Aralarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 11 yıl 3 ay, 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 10 ay ve 'Bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık' suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 21 hükümlü yakalandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var

        Benzer Haberler

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
        Terme Belediye Başkanı Kılıç'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
        Terme Belediye Başkanı Kılıç'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
        Samsun'da tartıştığı akrabası ile duraktaki yolcuyu bıçakla yaralayan zanlı...
        Samsun'da tartıştığı akrabası ile duraktaki yolcuyu bıçakla yaralayan zanlı...
        Samsun'da 2 bin 202 sürücüye cezai işlem uygulandı
        Samsun'da 2 bin 202 sürücüye cezai işlem uygulandı
        Samsun'da arı sokan genç kız hayatını kaybetti
        Samsun'da arı sokan genç kız hayatını kaybetti
        Samsun'da silahla havaya ateş ederek sosyal medyada paylaşan 14 şüpheli yak...
        Samsun'da silahla havaya ateş ederek sosyal medyada paylaşan 14 şüpheli yak...