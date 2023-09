Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu: Galatasaray maçındaki hataları yapmazsak kazanacağımızı düşünüyorum

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Antalyaspor karşısında Galatasaray maçındaki oyunumuzu oynar, yaptığımız hataları yapmazsak kazanacağımızı düşünüyorum" dedi

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Galatasaray maçındaki hataları sonucunda kalelerinde goller gördüklerini söyleyen Eroğlu, "Galatasaray maçı bizim için üzüldüğümüz bir maç oldu. Genel anlamda baktığımızda hatalar yaptık ama oyunun tamamına baktığımızda memnun olduğumuz bir oyun vardı" diye konuştu.

"SONUÇLAR BAZEN İSTENİLDİĞİ GİBİ OLMUYOR"

Oyuncularından en yüksek verimi almayı amaçladıklarını söyleyen Eroğlu, "Her oyuncumuz bizim çok değerli. Oyuncuların verimini artırma, yeni oyun kurgulama gibi sistemli çalışmamız devam ediyor. Geçen sene geldiğimizde 11 yıllık bir hasret vardı. Bir söz vermiştik. Bunu yerine getirdik. Tabii bunu yerine getirirken bizim için süreç zordu. 7 puan kayıpla başladık ama teknik direktör olarak da hep şu felsefedeyim; bir sistemi kurgulamak, uygulamak. Evet sonuçlar bazen istediğin gibi olmuyor. Sonuçlardan bağımsız eğer sistemini kurguladığın, doğru yaptığın zaman uzun vadede bu başarıyı getiriyor. Bu sene de yeni bir sezon, yeni bir kadro ve yeni bir futbol anlayışıyla lige başladık. Tabii baktığımızda istediğimiz gibi başlayamadık. Ama takdir edersiniz ki aramıza yeni katılan oyuncularımız var. 5 maç geride kaldı, bir maç oynanmadı. Bu maçların birçoğu da istediğimiz şekilde bitebilirdi. Belki hak ettiğimiz puan veya puanları alamadık. Buradan tek istediğimiz sabır ve destek" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY MAÇI GELECEK İÇİN ÖNEMLİ BİR SİNYAL"

Galatasaray maçında geriye düşmelerine rağmen hücum oyununu sürdürdüklerini söyleyen Eroğlu, "Galatasaray maçı, üzüldüğümüz bir maçtı. Genel anlamda baktığımızda hatalar yaptık ama oyunun tamamına baktığımızda memnun olduğumuz bir oyun vardı. Belki Türkiye'nin en formda takımlarından birisi Galatasaray. Biz oraya giderken kendi futbolumuzu oynamak, sahada Samsunspor'un gücünü göstermek ve asla geri adım atmamak gibi düşüncelerimizi oyuncularımızla paylaşmıştık. Aramıza yeni katılan oyuncularımız oldu. Yani bize yeni katılıp maç oynamadan maçta görev alan en az 3-4 oyuncumuz vardı. İlk yarı 3-0 geriye düştük. Geriye adım atmadık. Belki herkes skorla ilgili yorum yapabilir ama maç 3-2'ye geldikten sonra 3-3'de bitebilirdi, öne de geçebilirdik. Bu bizi şöyle mutlu ediyor. Samsun'a, Samsun taraftarına layık olan bir futbol oynadık aslında. Onların da umutlu olduğunu görüyorum. Birçok istatistik, veri rakibin ceza sahasında top buluşma oranımız rakibe göre daha yüksek. Gol beklentimiz rakibe göre daha yüksek. Rakip dediğimiz Galatasaray. Yani o Galatasaray takımına karşı, bizim sahadaki performansımız, isteğimiz geri adım atmamamız, bence gelecekle ilgili Samsunspor taraftarına çok önemli bir sinyaldir" dedi.

"EN İYİ KADROMUZLA SAHAYA ÇIKMA DÜŞÜNCESİNDEYİZ"

Kalecilerine çok güvendiğini söyleyen Eroğlu, "Bizim 4 tane kalecimiz var. Sadece kalecilerimiz değil, tüm oyuncularımız bizim için değerli. Her oyuncumuzdan en iyi performans almak istiyoruz. Zaman zaman inişler çıkışlar olabiliyor. Bir de biliyorsunuz ki 3 yerli kuralı var. Bu da bir etken kadro planlaması yaparken. Ben özellikle kalecilerime çok güveniyorum. Buna Okan da, Szumski'de, Halil de, Taha da dahil. En iyi değerlendirmeyi yapıp sahaya en güçlü kadromuzla çıkma düşüncesindeyiz. Çünkü 1 maçlık periyotta her oyuncumuzu her maçta değerlendirmek üzere hazırlanıyoruz ki bu haftadan sonra bizim geriye kalan birçok maçımız var. Oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak, oyunculara destek olmak zorundayız. Sizlerin vereceği güven, sizlerin vereceği destek önemli. Samsunspor'un başarısını sağlayan oyuncularımızın moralini yüksek tutarsak, hata yapsa dahi onlara güvendiğimizi hissettirirsek, ben çok başarılı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.