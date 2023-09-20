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        Samsunsporlu Yunus Emre Çift´in tek maçlık üstün performansı

        SÜPERLig´e 11 yıl aradan sonra yeniden yükselen Samsunspor´un altyapısından yetiştirdiği 20 yaşındaki stoper Yunus Emre Çift, tek maçta ligin ilk 5 haftasında en fazla araya girerek top kazanan oyuncusu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:08 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:10
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        Samsunsporlu Yunus Emre Çift´in tek maçlık üstün performansı
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        SÜPERLig´e 11 yıl aradan sonra yeniden yükselen Samsunspor´un altyapısından yetiştirdiği 20 yaşındaki stoper Yunus Emre Çift, tek maçta ligin ilk 5 haftasında en fazla araya girerek top kazanan oyuncusu oldu.

        Süper Lig´in ilk 5 haftasında en fazla araya girerek top kazanan oyuncular listesi belli oldu. Bir analiz şirketi tarafından hazırlanıp sosyal medyada paylaşılan istatistiğe göre Samsunspor´un alt yapısından yetişen Yunus Emre Çift, ilk 5 haftada 12 kez araya girerek top kazandı. Lige oynanan Sivasspor, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında süre almayan, İstanbulspor maçına ilk 11´de başlayıp, yoğun yağış nedeniyle 11´inci dakikada ertelenen maçın haricinde Samsunspor´un cumartesi günü deplasmanda oynadığı ve 4-2 mağlup olduğu Galatasaray maçında 90 dakika sahada kalan genç oyuncu tek maçta üstün performans sergileyerek 12 kez araya girip top kazandı.

        İstatistiğe göre 5 maçta Trabzonsporlu Rayyan Baniya ve Filip Benkovic, 5 maçta Pendiksporlu Nuno Sequeira (11), 3 maçta Trabzonsporlu Mehmet Can Aydın (10), 3 maçta Galatasaraylı Lucas Torreira, 3 maçta İstanbulsporlu Florian Loshaj (9), 4 maçta Adana Demirsporlu Andreaw Gravillon, 3 maçta Başakşehirli Cemali Sertel ve 5 maçta Rizesporlu Emirhan Topçu (8) kez araya girerek top kazandı.

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