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        Şehit Başsavcı Murat Uzun, mezarı başında anıldı

        TUNCELİ´ninOvacık ilçesinde, 2012 yılında terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun şehadetinin 11´inci yılında Samsun´daki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:31 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:35
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        Şehit Başsavcı Murat Uzun, mezarı başında anıldı
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        TUNCELİ´ninOvacık ilçesinde, 2012 yılında terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun şehadetinin 11´inci yılında Samsun´daki kabri başında anıldı.

        Tunceli´nin Ovacık ilçesinde görevliyken 2012 yılında terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu şehit edilen Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun´un şehadetinin 11´inci yılında, Samsun´un İlkadım ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Törenden önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç´un Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun´u anma mesajının paylaşılmasının ardından, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu tarafından Kuran okundu.

        Törene, eşi Cihan Uzun, çocukları Hakan Murat ile Emir Kaan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, adliye çalışanları ve sevenleri katıldı.

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