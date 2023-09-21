Samsunsporlu Yunus Emre Çift: Kaliteli oyunculara karşı oynamak beni geliştiriyor

Samsunpor´unaltyapıdan yetişen genç stoperi Yunus Emre Çift, "Süper Lig´de kaliteli oyuncularla oynadığınızda kendinizi geliştiriyorsunuz" dedi.

Galatasaray maçında iyi oynadıklarını ama kaybedklerini belirten Yunus Emre Çift, "Galatasaray maçı mağlup olduğumuz için çok üzgünüm. İlk yarı basit goller yedik açıkçası. Galatasaray'dan daha fazla pozisyon yakaladık. Daha net pozisyonlar yakaladık. Ama rakibimiz geldi 3 pozisyonda da golü buldu. İkinci yarı Galatasaray'a karşı oradaki atmosferde kendi evlerinde çok büyük üstünlük sağladığımızı düşünüyorum. 3-2´den sonra 3-3 olabilecek bir pozisyon yakaladık. Ama peşine şanssız bir şekilde gol yedik. Mağlubiyet bizim için üzücü oldu. Ama buradan bir ders çıkardığımızı düşünüyorum. Gayet iyi oynadık. Gayet iyi mücadele ettik. Geri çekilmedik, cesur oynadık orada. Bundan sonra o maçtan daha iyi şekilde ders alıp daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Süper Lig´in 5´inci haftasında en fazla araya girerek top kazanan futbolcu olduğu hatırlatılan Yunus Emre Çift, "Süper Lig'de ilk defa 90 dakika tamamladım. Daha iyi olabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Çünkü ben maç maç daha çok gelişme isteyen, arzulayan bir oyuncuyum. Geçen hafta böyle bir istatistik olmuş. Ama ben daha iyi olabileceğimi takıma daha çok katkı verebileceğimi düşünüyorum" dedi.

Hedeflerini adım adım gerçekleştirdiğini ifade eden Yunus Emre Çift, "Geçen sene konuştuğumuzda öncelikli hedefim Samsunspor forması giymek ve şampiyon olup ondan sonra Süper Lig'de oynamak demiştim. Bu hafta bunu gerçekleştirdim. Adım adım gitmek istiyorum kendi açımdan açıkçası. Tabii ki burada kulübüme para kazandırarak hedeflediğim yerlere gitmek istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Umarım diğer hedeflediğim hayallerim de gerçek olur. Bu şehirden çıkan bir çocuk olarak şunu söylemek istiyorum. Taraftarı arkamda görmek, bana destek olduklarını görmek beni çok özel hissettiriyor. Bu çok büyük bir gurur. Umarım benden sonra gelen alttan oyuncular da benim gibi bu duyguyu yaşar. En büyük temennim bu. Çünkü çok büyük bir akademi kuruluyor biliyorsunuz. Umarım benden sonra çok çok daha iyileri gelir. Bunu istiyorum" ifadelerini kullandı.

KALİTELİ OYUNCULARA KARŞI OYNAYARAK KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM

Süper Lig´de kaliteli oyunculara karşı oynandığında kendini geliştirdiğini belirten Yunus Emre Çift, "Tabii ki daha kaliteli oyuncularla oynadığımı daha çok keyif alıyorsun açıkçası. Tabii lig farkı ama kaliteli oyuncularla oynadığınızda kendinizle gelişiyorsunuz. Daha dikkatli olursunuz, daha konsantre oluyorsunuz maça. İçlerinde çok büyük oyuncular var. Böyle büyük oyunculara karşı mücadele etmek benim için güzel bir duygu" dedi.

Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçından galip gelmek istediklerini belirten Yunus Emre Çift, "Antalya maçı bizim için umarım ilk galibiyetimizi alacağımız maç olur. Onun için hazırlanıyoruz. Tek düşüncemiz o. 3 puanı hak ettiğimiz oyunları oynadık ama maalesef 3 puanı alamadık. Bu hafta bir 3 puan alıp bir seri yakalamak istiyoruz. Çünkü biz bunu hak eden bir takımız. Kaliteli bir takımız. Güzel bir aileyiz açıkçası burada. En kısa sürede de 3 puanı alıp Antalya maçından galibiyete dönmeyi hedefliyoruz" diye konuşt.u