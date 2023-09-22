Samsun´da kaçak akaryakıt operasyonunda şüpheliler serbest

SAMSUN´dakaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 1 yıldır yürütülen kaçak akaryakıt soruşturması kapsamında İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerindeki 5 ev be 8 iş yerine 2 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 90 bin 578 litre karışımlı akaryakıt, karışımlı akaryakıtı aktarmaya yarayan pompa ve telsiz ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.